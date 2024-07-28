Надаль не знает, будет ли он играть на Олимпиаде в одиночном разряде

Рафаэль Надаль Фото: globallookpress.com
На ОИ-2024 Надаль в первом круге должен сыграть против венгра Мартона Фучовича.
«Завтра мы решим, буду ли я играть или нет. Сейчас я не готов сказать точно. Я собираюсь поговорить с моей командой. Мы намерены принять решение, которое, по нашему мнению, является наиболее подходящим, чтобы попытаться найти лучшие варианты, принести испанской команде медали.
Иногда больше означает меньше. Но этим я не хочу сказать, что не буду играть, я просто размышляю», — приводит слова Надаля OK Diario.
Олимпиада продлится до 11 августа.