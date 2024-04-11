Юрлова-Перхт закончит карьеру после завершения сезона

Екатерина Юрлова-Перхт Фото: globallookpress.com
Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 пройдет с 12 по 14 апреля в Мурманске.
Напомним, Юрлова-Перхт вернулась в биатлон после рождения второго ребенка в 2022 году. Спортсменка является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке и серебряным призёром мирового первенства в масс-старте, а также победителем и призером гонок на этапах Кубка мира.
На счету Юрловой-Перхт золото чемпионата Европы 2019 года в гонке преследования, а также две серебряные и три бронзовые награды европейского чемпионата.
С марта 2022 года российские биатлонистки отстранены от международных турниров.