Юрлова-Перхт закончит карьеру после завершения сезона

Чемпионка мира 2015 года, 39-летняя российская биатлонистказавершит карьеру на Альфа-Банк Кубке Содружества. Об этом информирует пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 пройдет с 12 по 14 апреля в Мурманске.

Напомним, Юрлова-Перхт вернулась в биатлон после рождения второго ребенка в 2022 году. Спортсменка является чемпионкой мира 2015 года в индивидуальной гонке и серебряным призёром мирового первенства в масс-старте, а также победителем и призером гонок на этапах Кубка мира.

На счету Юрловой-Перхт золото чемпионата Европы 2019 года в гонке преследования, а также две серебряные и три бронзовые награды европейского чемпионата.

С марта 2022 года российские биатлонистки отстранены от международных турниров.