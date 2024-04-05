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    «Даллас» переиграл «Атланту», «Денвер» проиграл «Клипперс», дабл-дабл Дончича, трипл-дабл Йокича

    Прочие Баскетбол НБА
    Ночью было сыграно пять очередных матчей Национальной баскетбольной ассоциации.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    В одном из матчей «Филадельфия» на выезде переиграла «Майами» со счетом 109:105. Самым результативным стал Тайриз Макси из «Севенти Сиксерс», который набрал 37 очков.

    Концовка матча

    Тайриз Макси набрал 37 очков

    Также «Даллас» выиграл у «Атланты» с результатом 109:95, а Лука Дончич оформил дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов.

    В других играх «Голден Стэйт» в гостях одолел «Хьюстон» со счетом 133:110, а «Нью-Йорк» оказался сильнее «Сакраменто» с результатом 120:109.

    Эпизоды матча

    И, наконец, «Клипперс» обыграл «Денвер» со счетом 102:100, а Никола Йокич оформил трипл-дабл из 36 очков, 17 подборов и 10 передач.

    Все прогнозы на НБА

    Результаты игрового дня НБА:

    «Майами» — «Филадельфия» — 105:109 (29:39, 26:24, 33:24, 17:22)

    «Даллас» — «Атланта» — 109:95 (25:31, 40:26, 28:24, 16:14)

    «Нью-Йорк» — «Сакраменто» — 120:109 (20:35, 32:25, 35:27, 33:22)

    «Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 110:133 (24:33, 26:32, 33:34, 27:34)

    «Клипперс» — «Денвер» — 102:100 (20:31, 33:18, 22:21, 27:30)

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