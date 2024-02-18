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    Йоханнес Бе победил в масс-старте на чемпионате мира в Нове-Место

    Прочие Биатлон
    Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл масс-старт на чемпионате мира. Соревнования проходят в Нове-Место (Чехия).

    Йоханнес Бе
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    Йоханнес Бе

    30-летний норвежец преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 50,2 секунды, допустив один промах.

    Серебро в активе Андрея Расторгуева из Латвии, который отстал от лидера на 15,1 секунды. Топ-3 замкнул француз Кентен Фийон-Майе (+33,0).

    Биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место
    Масс-старт. Мужчины

    1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 34 минуты 50,2 секунды (1 промах)
    2. Андрей Расторгуев (Латвия) +15,1 (0)
    3. Кентен Фийон-Майе (Франция) +33,0 (1)
    4. Тарьей Бе (Норвегия) +42,1 (2)
    5. Фабьен Клод (Франция) +1.02,5 (2)

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