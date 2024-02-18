Йоханнес Бе победил в масс-старте на чемпионате мира в Нове-Место

Йоханнес Бе Фото: globallookpress.com
30-летний норвежец преодолел дистанцию 15 км за 34 минуты 50,2 секунды, допустив один промах.
Серебро в активе Андрея Расторгуева из Латвии, который отстал от лидера на 15,1 секунды. Топ-3 замкнул француз Кентен Фийон-Майе (+33,0).
Биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место
Масс-старт. Мужчины
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 34 минуты 50,2 секунды (1 промах)
2. Андрей Расторгуев (Латвия) +15,1 (0)
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) +33,0 (1)
4. Тарьей Бе (Норвегия) +42,1 (2)
5. Фабьен Клод (Франция) +1.02,5 (2)