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    Француженка Симон победила в масс-старте на этапе в Антхольце

    Прочие Биатлон
    Завершился женский масс-старт на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

    Жулия Симон
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    Жулия Симон

    Победителем стала французская биатлонистка Жулия Симон, которая в прошлом году выиграла Кубок мира в общем зачете. По ходу дистанции она всего один раз промахнулась на третьем огневом рубеже.

    Второй к финишу с отставанием в 8,9 секунды пришла ее соотечественница Лу Жанмонно. Третье место досталось швейцарке Лене Хекки, которая отстала от первого места на 20,7 секунды.

    Биатлон. Кубок мира. Шестой этап, Антхольц Женщины. Масс-старт, 12,5 км
    • 1. Жулия Симон (Франция) — 34:42,5 (один промах).
    • 2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 8,9 секунды (0).
    • 3. Лена Хекки (Швейцария) +20,7 (1).
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