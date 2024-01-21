Француженка Симон победила в масс-старте на этапе в Антхольце

Жулия Симон Фото: globallookpress.com
Победителем стала французская биатлонистка Жулия Симон, которая в прошлом году выиграла Кубок мира в общем зачете. По ходу дистанции она всего один раз промахнулась на третьем огневом рубеже.
Второй к финишу с отставанием в 8,9 секунды пришла ее соотечественница Лу Жанмонно. Третье место досталось швейцарке Лене Хекки, которая отстала от первого места на 20,7 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап, Антхольц Женщины. Масс-старт, 12,5 км
- 1. Жулия Симон (Франция) — 34:42,5 (один промах).
- 2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 8,9 секунды (0).
- 3. Лена Хекки (Швейцария) +20,7 (1).