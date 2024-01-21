Француженка Симон победила в масс-старте на этапе в Антхольце

Завершился женский масс-старт на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Победителем стала французская биатлонистка Жулия Симон, которая в прошлом году выиграла Кубок мира в общем зачете. По ходу дистанции она всего один раз промахнулась на третьем огневом рубеже.

Второй к финишу с отставанием в 8,9 секунды пришла ее соотечественница Лу Жанмонно. Третье место досталось швейцарке Лене Хекки, которая отстала от первого места на 20,7 секунды.