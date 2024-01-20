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    Йоханнес Бе: Несмотря на возраст, скорость все еще на месте

    Прочие Биатлон
    Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе отреагировал на золото сборной Норвегии в смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

    Йоханнес Бе
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    Йоханнес Бе

    «Моя стрельба была действительно уверенной. Томми отставал от меня на десять секунд после первого круга, поэтому мне просто нужен был отрыв. Я знал, что он тоже является быстрым стрелком. И мне пришлось играть по его правилам. Несмотря на то, что я старею, скорость всё ещё на месте.

    Это особенная гонка, очень сложная эстафета. Всегда интересно, где ты едешь. Сегодня было особенно тяжело. Тарьею удалось сократить отставание, что было для нас необходимо, чтобы оставить Италию позади. Это было важно. Я рад финишировать первым», — приводит слова спортсмена пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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