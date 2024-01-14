Дербушева стала победительницей масс-старта на ЧР в Чайковском

Тамара Дербушева Фото: globallookpress.com
Золото завоевала Тамара Дербушева (Свердловская область). Спортсменка преодолела дистанцию без промахов за 39.45,5.
Серебро в активе Виктории Сливко. Бронзу выиграла Наталия Шевченко.
Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.
Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 39.45,5 (0 промахов).
2. Виктория Сливко (Тюменская область) +1.09,4 (2).
3. Наталия Шевченко (Свердловская область) +1.16,1 (3).
4. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1.31,8 (2).
5. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +1.35,3 (2).
У мужчин масс-старт начнется 14 января в 11:30 мск.