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    Дербушева стала победительницей масс-старта на ЧР в Чайковском

    Прочие Биатлон
    Сегодня, 14 января, в Чайковском (Пермский край) в рамках чемпионата России — 2023/24 по биатлону состоялся женский масс-старт.

    Тамара Дербушева
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    Тамара Дербушева

    Золото завоевала Тамара Дербушева (Свердловская область). Спортсменка преодолела дистанцию без промахов за 39.45,5.

    Серебро в активе Виктории Сливко. Бронзу выиграла Наталия Шевченко.

    Биатлон. Чемпионат России, Чайковский.
    Масс-старт, 12,5 км. Женщины

    1. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 39.45,5 (0 промахов).
    2. Виктория Сливко (Тюменская область) +1.09,4 (2).
    3. Наталия Шевченко (Свердловская область) +1.16,1 (3).
    4. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1.31,8 (2).
    5. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +1.35,3 (2).

    У мужчин масс-старт начнется 14 января в 11:30 мск.

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