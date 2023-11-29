ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси ПромесКазус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах
  • 22:39
    • «Галатасарай» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»
  • 22:21
    • Кварацхелия и Беллингем в основе на матч Лиги чемпионов
  • 22:12
    • Зинченко и Хаверц в стартовом составе «Арсенала» на матч против «Ланса» в Лиге чемпионов
  • 22:04
    • Захарян в старте на матч Лиги чемпионов
  • 22:04
    • ЦСКА взял верх над минским «Динамо»
    Все новости спорта

    «Динамо» Москва обыграло «Факел», казанский «Зенит» и «Шахтер» тоже победили

    Прочие Волейбол
    Подошли к концу еще три встречи волейбольной Суперлиги.

    Тренер «Динамо» Константин Брянский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тренер «Динамо» Константин Брянский

    Московское «Динамо» переиграло «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 3:1 (25:20, 25:23, 24:26, 25:16) и догнало в турнирной таблице новосибирский «Локомотив».

    Казанский «Зенит» легко победил АСК — 3:0 (26:24, 25:15, 25:16) и продолжает гонку за лидерами чемпионата.

    Солигорский «Шахтер» в напряженной борьбе сломил сопротивление «Газпрома-Югры» — 3:2 (25:18, 24:26, 25:23,21:25, 15:13).

    «Динамо» Москва возглавляет таблицу вместе с «Локомотивом» с 21 очком. «Зенит-Казань» (18) — четвертый, «Факел (15) — пятый, "Шахтер" (11) — десятый, "Газпром-Югра" (8) — 11-я, АСК (6) — 14-е место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оформит ли «Арсенал» выход в плей-офф Лиги чемпионов?
  • «Арсенал» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Наполи» увезет очки из Мадрида
  • «Реал» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Останется ли «Копенгаген» на втором месте группы ЛЧ?
  • «Бавария» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бавария — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шериф — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — ЛАСК
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Марсель — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хеккен — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному