«Динамо» Москва обыграло «Факел», казанский «Зенит» и «Шахтер» тоже победили

Тренер «Динамо» Константин Брянский Фото: vcdynamo.ru
Московское «Динамо» переиграло «Факел» из Нового Уренгоя со счетом 3:1 (25:20, 25:23, 24:26, 25:16) и догнало в турнирной таблице новосибирский «Локомотив».
Казанский «Зенит» легко победил АСК — 3:0 (26:24, 25:15, 25:16) и продолжает гонку за лидерами чемпионата.
Солигорский «Шахтер» в напряженной борьбе сломил сопротивление «Газпрома-Югры» — 3:2 (25:18, 24:26, 25:23,21:25, 15:13).
«Динамо» Москва возглавляет таблицу вместе с «Локомотивом» с 21 очком. «Зенит-Казань» (18) — четвертый, «Факел (15) — пятый, "Шахтер" (11) — десятый, "Газпром-Югра" (8) — 11-я, АСК (6) — 14-е место.