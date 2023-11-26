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    Валиева прокомментировала победу на этапе Гран-при России в Москве

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о победе на заключительном этапе Гран-при России в Москве.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Я старалась, правда, старалась. Именно сделать шаг вперёд от предыдущего проката. Мы поменяли каскады. Не получились прыжки — последний лутц можно было заменить тулупом и сделать, но в какой-то момент я решила, что нужно бороться. К сожалению, не получилось, но попытка была. Это очень плохой лутц был. Но я очень собой горжусь — тем, что было столько мыслей в голове, столько накручиваний себя перед выходом, особенно когда катаешься шестой. У тебя есть 40 минут, и 40 минут ты можешь докапываться до себя. Но я сделала то, что могла показать. Доделала дорожку, убрала слайд — и получилось хорео. Это не самый хороший, вообще не хороший прокат, но есть чем чуть-чуть гордиться собой.

    Когда ты маленький, всё дело в физике. Чуть подрастаешь — особенно после 2022 года — чувствуешь, что что-то там изменилось. Сейчас сложнее именно психологически стало. Но по телу, как могли видеть разминку, — я сделала тулуп. И на тренировках делаю тулуп. Это дело времени. В прошлом году, конечно, тоже не получился два раза тулуп, но всё это нарабатывается, благо сейчас российские соревнования. Ты делаешь ошибку и можешь сразу же понять, над чем тебе работать. В этом плюс. Конечно, буду стараться себя успокаивать, как-никак 14 лет на льду. Должна быть хоть какая-то уверенность», — сказала Валиева в эфире Первого канала.

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