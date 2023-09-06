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    Трусова: Участие в соревнованиях? Решу позднее

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    Российская фигуристка Александра Трусова отметила, что ещё не приняла решение об участии в соревнованиях в новом сезоне.

    Александра Трусова
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    Александра Трусова

    По словам спортсменки, решение будет принято позднее.

    «Хочу ли снова соревноваться? Если честно, то я не отвечаю на такие вопросы. Я живу сейчас. То, что у меня есть, я и делаю. Я выступаю в ледовых шоу, тренируюсь, выступаю с показательными номерами, провожу мастер-классы. Что касается соревнований, то станет понятно позднее», — сказала Трусова в интервью мексиканскому каналу Claro Sports.

    Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине.

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