Трусова: Участие в соревнованиях? Решу позднее

Российская фигуристкаотметила, что ещё не приняла решение об участии в соревнованиях в новом сезоне.

По словам спортсменки, решение будет принято позднее.

«Хочу ли снова соревноваться? Если честно, то я не отвечаю на такие вопросы. Я живу сейчас. То, что у меня есть, я и делаю. Я выступаю в ледовых шоу, тренируюсь, выступаю с показательными номерами, провожу мастер-классы. Что касается соревнований, то станет понятно позднее», — сказала Трусова в интервью мексиканскому каналу Claro Sports.

Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года в Пекине.