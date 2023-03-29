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    Авербух: Новости о Костомарове настраивают на позитивный лад

    Прочие Фигурное катание
    Российский хореограф, серебряный призер Олимпиады Илья Авербух рассказал, что состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова продолжает улучшаться.

    Илья Авербух
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    Илья Авербух

    «Новости о Роме действительно настраивают на позитивный лад, есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы сильно распространяться.

    Я слышал его голос — он звучал сильно, мотивирующе, вызывающим огромное к нему уважение. Он поблагодарил всех нас. Но давайте подождем, пока Рома поправится, хотя бы из какого-то суеверия», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

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