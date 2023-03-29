Авербух: Новости о Костомарове настраивают на позитивный лад

Российский хореограф, серебряный призер Олимпиадырассказал, что состояние здоровья фигуристапродолжает улучшаться.

«Новости о Роме действительно настраивают на позитивный лад, есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы сильно распространяться.

Я слышал его голос — он звучал сильно, мотивирующе, вызывающим огромное к нему уважение. Он поблагодарил всех нас. Но давайте подождем, пока Рома поправится, хотя бы из какого-то суеверия», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

Напомним, Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.