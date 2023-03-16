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    Йоханнес Бё прокомментировал 17-ю победу в сезоне на Кубке мира

    Прочие Биатлон
    Пятикратный победитель Кубка мира, норвежец Йоханнес Бё, поделился эмоциями после 17-й победы в сезоне.

    Йоханнес Бё
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    Йоханнес Бё

    Для норвежца она стала рекордной. Ранее рекорд его серии составлял 16 побед. таким образом, он побил собственный лучший результат.

    «Мне удалось хорошо отдохнуть. Болезнь прошла бессимптомно. Но я всё равно взял пару выходных, в которые мне удалось хорошо потренироваться. Теперь я здесь, кажется, это очередная победа. Это чрезвычайно хороший результат. 17 побед — прекрасное число», — приводит слова младшего Бё TV2.

    Биатлон. Кубок мира, Девятый этап. Спринт, мужчины. 10 км
    • 1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 25.13,0 (1 промах).
    • 2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 23,9 секунды (0).
    • 3. Бенедикт Долль (Германия) +28,9 (0).
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