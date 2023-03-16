Йоханнес Бё прокомментировал 17-ю победу в сезоне на Кубке мира

Пятикратный победитель Кубка мира, норвежец, поделился эмоциями после 17-й победы в сезоне.

Для норвежца она стала рекордной. Ранее рекорд его серии составлял 16 побед. таким образом, он побил собственный лучший результат.

«Мне удалось хорошо отдохнуть. Болезнь прошла бессимптомно. Но я всё равно взял пару выходных, в которые мне удалось хорошо потренироваться. Теперь я здесь, кажется, это очередная победа. Это чрезвычайно хороший результат. 17 побед — прекрасное число», — приводит слова младшего Бё TV2.