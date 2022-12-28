Жюлия Симон и Фабьен Клод стали победителями «Рождественской гонки»

Жюлия Симон Фото: globallookpress.com
Победителями стали французы Жюлия Симон и Фабьен Клод, которые в гонке преследования обошли победителей масс-старта Ветле Шостад Кристиансена и Ингрид Ланмарк Тандревольд.
Замкнули тройку призеров австрийцы Феликс Ляйтнер и Лиза Тереза Хаузер.
«Рождественская гонка». Гонка преследования
- 1. Фабьен Клод — Жюлия Симон (Франция) — 33.41,6 (2)
- 2. Ветле Шостад Кристиансен — Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 33,8 (6)
- 3. Феликс Ляйтнер — Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 45,4 (5)
- 4. Бенедикт Долль — Дениз Херманн-Вик (Германия) — 58,2 (5)
- 5. Филипп Наврат — Ванесса Фойгт (Германия) — 1.03,5 (4)
- 6. Йоша Буркхальтер — Лена Хекки-Гросс (Швейцария) — 1.12,9 (3)
- 7. Михал Крчмарж — Маркета Давидова (Чехия) — 1.58,0 (10)
- 8. Антон Дудченко — Юлия Джима (Украина) — 2.11,8 (3)
- 9. Томмазо Джакомель — Доротея Вирер (Италия) — 2.22,8 (6)
- 10. Теро Сеппяля — Мари Эдер (Финляндия) — 2.51,5 (9)