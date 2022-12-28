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    Жюлия Симон и Фабьен Клод стали победителями «Рождественской гонки»

    Прочие Биатлон
    В немецком Гельзенкирхене завершилось традиционное биатлонное выставочное мероприятие «Рождественская гонка».

    Жюлия Симон
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    Жюлия Симон

    Победителями стали французы Жюлия Симон и Фабьен Клод, которые в гонке преследования обошли победителей масс-старта Ветле Шостад Кристиансена и Ингрид Ланмарк Тандревольд.

    Замкнули тройку призеров австрийцы Феликс Ляйтнер и Лиза Тереза Хаузер.

    «Рождественская гонка». Гонка преследования
    • 1. Фабьен Клод — Жюлия Симон (Франция) — 33.41,6 (2)
    • 2. Ветле Шостад Кристиансен — Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 33,8 (6)
    • 3. Феликс Ляйтнер — Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 45,4 (5)
    • 4. Бенедикт Долль — Дениз Херманн-Вик (Германия) — 58,2 (5)
    • 5. Филипп Наврат — Ванесса Фойгт (Германия) — 1.03,5 (4)
    • 6. Йоша Буркхальтер — Лена Хекки-Гросс (Швейцария) — 1.12,9 (3)
    • 7. Михал Крчмарж — Маркета Давидова (Чехия) — 1.58,0 (10)
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