Щербакова: Если ты все главные медали завоевал в 15-18 лет, у тебя все двери открыты, и ты можешь начать новую жизнь

Олимпийская чемпионкарассказала о сложностях переходного возраста в фигурном катании.

«У девочек пик формы, когда лучшие возможности у организма, обычно с 15 до 18 лет. Дальше начинается "любимый всеми" переходный возраст, девочки меняются и становятся тяжелее.

Есть мнение, что это возраст можно переждать, перетренировать и дальше снова вернуться в форму. С одной стороны, круто продолжить карьеру и кататься много лет — это один путь развития.

Но другой путь: если ты все главные медали завоевал в 15-18 лет, у тебя, по сути, все двери открыты, и ты можешь начать новую жизнь. Я в этом ничего плохого не вижу, это два разных пути развития, оба прекрасны», — сказала Щербакова в эфире ютуб-канала ЖИЗА.