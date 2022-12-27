ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Челси» — «Борнмут». Онлайн
  • 19:13
    • «Ак Барс» объявил о назначении Билялетдинова на пост главного тренера
    Все новости спорта

    Щербакова: Если ты все главные медали завоевал в 15-18 лет, у тебя все двери открыты, и ты можешь начать новую жизнь

    Прочие Фигурное катание
    Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о сложностях переходного возраста в фигурном катании.

    Анна Щербакова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Щербакова

    «У девочек пик формы, когда лучшие возможности у организма, обычно с 15 до 18 лет. Дальше начинается "любимый всеми" переходный возраст, девочки меняются и становятся тяжелее.

    Есть мнение, что это возраст можно переждать, перетренировать и дальше снова вернуться в форму. С одной стороны, круто продолжить карьеру и кататься много лет — это один путь развития.

    Но другой путь: если ты все главные медали завоевал в 15-18 лет, у тебя, по сути, все двери открыты, и ты можешь начать новую жизнь. Я в этом ничего плохого не вижу, это два разных пути развития, оба прекрасны», — сказала Щербакова в эфире ютуб-канала ЖИЗА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лесники» окажут достойное сопротивление манкунианцам
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Челси» добьется своего, может не сразу
  • «Челси» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Результативность «Бернли» не подведет
  • «Бернли» — «Бирмингем». Прогноз и ставки
  • 2.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.50
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Бернли — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному