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    Радионова: Туктамышева — путеводная звезда спортивного долголетия в фигурном катании

    Прочие Фигурное катание
    Призёрка чемпионата мира–2015 Елена Радионова прокомментировала бронзовую медаль, которую 26-летняя Елизавета Туктамышева завоевала на 15-м чемпионате России в своей карьере.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    «Многие эксперты не верили, что Елизавета Туктамышева будет в тройке, но Лиза — молодец!

    Ещё раз доказала, что возраст в фигурном катании не так уж и важен, что можно раздвигать все границы, несмотря на то, что тебе уже за 20.

    Лизе — огромное уважение, мне кажется, она пример для тех девочек, которые также выступают на чемпионате России.

    Это пример того, насколько долго можно находиться в спорте, и не просто находиться, но и кататься не высоком уровне.

    Мне кажется, для многих она сейчас станет путеводной звездой, и женское одиночное катание будет не на пару сезонов, а на много лет.

    Лиза — путеводная звезда в женском спортивном долголетии в фигурном катании», — сказала Радионова «Чемпионату».

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