Радионова: Туктамышева — путеводная звезда спортивного долголетия в фигурном катании

Призёрка чемпионата мира–2015прокомментировала бронзовую медаль, которую 26-летняязавоевала на 15-м чемпионате России в своей карьере.

«Многие эксперты не верили, что Елизавета Туктамышева будет в тройке, но Лиза — молодец!

Ещё раз доказала, что возраст в фигурном катании не так уж и важен, что можно раздвигать все границы, несмотря на то, что тебе уже за 20.

Лизе — огромное уважение, мне кажется, она пример для тех девочек, которые также выступают на чемпионате России.

Это пример того, насколько долго можно находиться в спорте, и не просто находиться, но и кататься не высоком уровне.

Мне кажется, для многих она сейчас станет путеводной звездой, и женское одиночное катание будет не на пару сезонов, а на много лет.

Лиза — путеводная звезда в женском спортивном долголетии в фигурном катании», — сказала Радионова «Чемпионату».