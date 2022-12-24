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    Валиева: Очень сильное уважение к Лизе. Мне 16 лет, а у нее 15 чемпионатов России

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Камила Валиева выиграла серебро на чемпионате России в одиночном женском разряде. Спортсменка прокомментировала свой результат.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    «Волнительно было больше на короткой. В произвольной получила удовольствие, каталась для публики, получились два тулупа, как в 2021 году. Я счастлива, это третий ЧР для меня. Хочу поздравить Соню и Лизу, мы молодцы. Это интересный сезон, мы показываем хорошее катание, хорошие прыжки.

    Мой первый чемпионат России, где я на произвольной не волновалась. Пыталась получить удовольствие от того, что нахожусь здесь, получить энергию от зрителей. Я их хочу поблагодарить. Лучшая поддержка от них. Спасибо тренерам, которые верили в меня и не особо зацикливались на ошибке в короткой, а посмеялись над ней. Будем работать дальше.

    Что Лиза для меня значит? Значит, что надо тоже стремиться на 15 чемпионатов России поехать. У меня очень сильное уважение к Лизе. Не хочу говорить "в таком возрасте". Но мне 16 лет, а у нее 15 чемпионатов России. Я ее очень уважаю», — цитирует Валиеву Sport24.

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