Акатьева о победе: Если честно, я в шоке

Новая чемпионка России в женском одиночном разрядепрокомментировала свою победу на чемпионате России.

«Если честно, я в шоке. Пока не смотрела проката произвольной программы. Конечно, он был нечистым. Но это будет лишним поводом работать над тройным акселем.

Поскольку это мой первый чемпионат России, у меня еще не было таких ярких эмоций прежде. Во время проката я сильно волновалась, но старалась справиться с этим, чтобы не зажаться. Эмоции положительные.

Каково оказаться впереди таких фигуристок и не потерять голову? Терять голову я точно не буду, так как это самое начало. Для меня большая честь соревноваться с такими выдающимися спортсменами и вообще находиться здесь. Перед чемпионатом не ожидала такого результата. Просто хотела чисто откатать, а решать судьям.

Скромность не позволяет раскрыть полные эмоции? Пока до конца не осознала. Очень счастлива.

Главное желание? Наверное, отдохнуть и поблагодарить всех, кто мне помогал и поддерживал меня. Родителей, тренеров, болельщиков. В новогоднюю ночь буду отдыхать, так как у меня не будет шоу. Проведу время с семьей, а потом начну тренировку. Все как обычно, — цитирует Акатьеву Sport24.