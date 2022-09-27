Степанова и Букин приостановили выступления из-за травмы

Пятикратные призеры чемпионата Европы в танцах на льдувзяли паузу в выступлениях.

Причина, по которой двукратные призеры чемпионата России приостановили выступления — травма спины у партнерши.

Во вторник Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала распределение фигуристов на этапы Гран-при России, в котором Степановой и Букина не оказалось.

«У Александры Степановой обострилась старая травма спины. Она лечится, пока пара взяла паузу», — приводит слова пресс-атташе ФФККР Ольги Ермолиной РИА Новости.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Степанова и Букин заняли шестое место.