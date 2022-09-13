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    Резцова: Если нас допустят к стартам, Виролайнен побежит за Россию. Если ее не пустят сюда, я всем глотку перегрызу

    Прочие Биатлон
    Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала информацию о том, что ее дочь Дарья Виролайнен может перейти в сборную Финляндии по биатлону.

    Анфиса Резцова
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    Анфиса Резцова

    Накануне Виролайнен заняла второе место в индивидуальной гонке на чемпионате Финляндии по летнему биатлону.

    «Международная федерация допустит ее от Финляндии на Кубок мира. У нее два гражданства.

    У нее есть финское гражданство. На сегодняшний день она будет выступать там.

    Одобрение нашей федерации для этого не надо. У нее есть и российское гражданство. Если ее не пустят сюда, я всем глотку перегрызу.

    Пока ребенку восемь месяцев месяцев, она кормит, но говорит: я уже хочу двигаться. А финны ей предложили выступать за Финляндию. Это классно. Она имеет право.

    Если нас допустят, то Дарья тоже побежит за Россию. Тогда она не будет за Финляндию выступать. Это сейчас она согласилась, потому что у нее безвыходное положение», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».

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