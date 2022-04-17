Организаторы шоу Плющенко ответили на слухи о том, что Семененко мог упасть из-за плохого льда

Организаторы шоузаявили, что качество льда не могло стать причиной падения фигуриста, после которого спортсмен оказался в больнице.

Напомним, после исполнения четверного прыжка Семененко упал, сильно ударившись головой о лед.

Фигурист несколько раз пытался подняться, но снова падал и в итоге был вынужден покинуть лед на носилках.

«Евгений Семененко в стабильном состоянии, он пришел в себя и находится под наблюдением врачей 17 больницы Санкт-Петербурга.

Существует подозрение на сотрясение мозга, но окончательный диагноз будет поставлен после полного обследования, которое сейчас проходит фигурист.

Вместе с Евгением его родители. На постоянной связи находятся Алексей Николаевич Мишин и Татьяна Николаевна Мишина, Евгений Плющенко и Яна Рудковская.

Хотим отметить, что лед на шоу был в надлежащем состоянии. Все фигуристы успешно откатали свои программы.

Случившееся с Евгением — несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте. Мы желаем Евгению скорейшего выздоровления», — приводит сообщение организаторов Sport24.ru.