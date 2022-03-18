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    Фийон Майе выиграл малый Хрустальный глобус в спринтерском зачете КМ по биатлону

    Прочие Биатлон
    Француз Кентен Фийон-Майе выиграл малый Хрустальный глобус в спринтерском зачете Кубка мира по биатлону текущего сезона.

    Кентен Фийон Майе
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    Кентен Фийон Майе

    В пятницу, 18 марта, двукратный олимпийский чемпион занял второе место в спринте в рамках 10-го этапа КМ в Хольменколлене.

    В зачете по дисциплине в его активе стало 402 очка. У ближайшего преследователя шведа Себастьяна Самуэльссона 340 баллов.

    Лучшим из россиян стал Александр Логинов (11-е место, 200 очков). Стоит отметить, что сборная России в текущем сезоне пропустила несколько этапов из-за санкций IBU и последовавшего решения СБР отказаться от участия в Кубке мира и Кубке IBU.

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