Фийон Майе выиграл малый Хрустальный глобус в спринтерском зачете КМ по биатлону

Французвыиграл малый Хрустальный глобус в спринтерском зачете Кубка мира по биатлону текущего сезона.

В пятницу, 18 марта, двукратный олимпийский чемпион занял второе место в спринте в рамках 10-го этапа КМ в Хольменколлене.

В зачете по дисциплине в его активе стало 402 очка. У ближайшего преследователя шведа Себастьяна Самуэльссона 340 баллов.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов (11-е место, 200 очков). Стоит отметить, что сборная России в текущем сезоне пропустила несколько этапов из-за санкций IBU и последовавшего решения СБР отказаться от участия в Кубке мира и Кубке IBU.