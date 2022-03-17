Президент СБР отреагировал на решение IBU отстранить организацию

Президент(СБР)прокомментировал решение(IBU) запустить процедуру отстранения организации.

Ранее IBU объявил, что начал процесс отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

«Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку.

Ни СБР как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU.

Мы были и остаёмся верны основополагающим принципам олимпизма и Олимпийской хартии, которые напрямую нарушены этим решением.

СБР подготовит обоснованный ответ IBU в установленный срок, хотя мы отдаём себе отчёт, что решение в отношении нашей федерации уже принято», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.