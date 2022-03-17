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    Президент СБР отреагировал на решение IBU отстранить организацию

    Прочие Биатлон
    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) запустить процедуру отстранения организации.

    Виктор Майгуров
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    Виктор Майгуров

    Ранее IBU объявил, что начал процесс отстранения СБР и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

    «Союз биатлонистов России считает решение IBU политически ангажированным и неправомерным, это настоящая дискриминация по национальному признаку.

    Ни СБР как временный член Международного союза биатлонистов, ни наши спортсмены и тренеры не нарушали никаких положений Конституции IBU.

    Мы были и остаёмся верны основополагающим принципам олимпизма и Олимпийской хартии, которые напрямую нарушены этим решением.

    СБР подготовит обоснованный ответ IBU в установленный срок, хотя мы отдаём себе отчёт, что решение в отношении нашей федерации уже принято», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

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