ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»Один пишем, два в уме. «Спартак» проиграл «Краснодару», хотя забил больше
  • 15:14
    • Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке СБР в Уфе
  • 14:58
    • Стало известно, кто заменит Россию и Беларусь на Кубке Дэвиса
  • 14:36
    • АПЛ рассмотрит возвращение пяти замен со следующего сезона
  • 14:34
    • Динара Алимбекова выиграла гонку преследования на Кубке СБР в Уфе
  • 14:28
    • «Барселона» рассматривает Салаха как альтернативу Холанду
    Все новости спорта

    Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке СБР в Уфе

    Прочие Биатлон
    Биатлонисты сборной Беларуси заняли первые три места в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе.

    Антон Смольский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Смольский

    Первым к финишу пришёл Антон Смольский, допустивший три промаха. Второй результат показал Дмитрий Лазовский, совершивший два неточных выстрела. Замкнул тройку Никита Лобастов, у него также два промаха.

    Лучшим из россиян стал Карим Халили, занявший четвёртое место. Он стал чемпионом России. Даниил Серохвостов, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов заняли места с восьмого по 10-е. Антон Бабиков стал 15-м, Александр Логинов — 20-м.

    Биатлон. Кубок СБР. Мужчины. Гонка преследования

    1. Антон Смольский (Беларусь)— 35.32,5 (3 промаха)
    2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +15,0 (2)
    3. Никита Лобастов (Беларусь) +22,2 (2)
    4. Карим Халили (Россия) +44,6 (2)...
    8. Даниил Серохвостов (Россия) +1.20,5 (4)
    9. Евгений Гараничев (Россия) +1.30,5 (0)
    10. Эдуард Латыпов (Россия) +1.31,4 (4)...
    15. Антон Бабиков (Россия) +2.04,8 (1)...
    20. Александр Логинов (Россия) +2.18,1 (6).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Избежит ли Карпин поражения в первом матче после возвращения?
  • «Рубин» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Остались ли у Роналду голы для «Атлетико»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Кристал Пэлас» снова отберет очки у «Ман Сити»?
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аякс — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.51
  • Прогноз на матч Боузкова — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  3.62
  • Экспресс дня 15 марта
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному