Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Финляндии

Тириль Экхофф Фото: globallookpress.com
Второй финишировала итальянка Доротея Вирер. Тройку призёров замкнула победительница спринта немка Денизе Херрман.
Напомним, старт-лист на пасьют составляется по итогам спринта. Экхофф в спринте показала второй результат.
Биатлон. Кубок мира, Контиолахти. Гонка преследования, 10 км. Женщины
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 31.40,8 (2 промаха)
2. Доротея Вирер (Италия) — отставание +15,9 (0)
3. Денизе Херрман (Германия) +19,5 (3).
Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд в пасьюте финишировала четвёртой с тремя промахами.