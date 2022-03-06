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    Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Финляндии

    Прочие Биатлон
    Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете норвежская журналистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия).

    Тириль Экхофф
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    Тириль Экхофф

    Второй финишировала итальянка Доротея Вирер. Тройку призёров замкнула победительница спринта немка Денизе Херрман.

    Напомним, старт-лист на пасьют составляется по итогам спринта. Экхофф в спринте показала второй результат.

    Биатлон. Кубок мира, Контиолахти. Гонка преследования, 10 км. Женщины

    1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 31.40,8 (2 промаха)
    2. Доротея Вирер (Италия) — отставание +15,9 (0)
    3. Денизе Херрман (Германия) +19,5 (3).

    Лидер общего зачёта Кубка мира норвежка Марте Рёйселанд в пасьюте финишировала четвёртой с тремя промахами.

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