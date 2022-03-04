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    Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти

    Прочие Биатлон
    В Контиолахти (Финляндия) завершилась мужская эстафетная гонка 4x7,5 км. За медали до последнего этапа боролись четыре команды.

    Йоханнес Бо
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    Йоханнес Бо

    С заключительного рубежа первыми ушли норвежцы, они и одержали победу. На второе место на последнем круге вышла сборная Швеции. Третьими финишировали французские биатлонисты. Борьбу за медали на финишной прямой проиграли немецкие спортсмены.

    Сборная России досрочно завершила участие в Кубке мира после наложенных санкций — запрета на выступление со своим флагом и гимном.

    Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
    Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

    1. Норвегия — 1:12.06,1 (0+7).
    2. Швеция +10,6 (0+10).
    3. Франция + 12,4 (0+7).
    4. Германия +13,4 (0+8).
    5. Австрия +1.44,7 (0+5).

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