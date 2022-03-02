Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксПрочие
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Российский футбол попал под санкцииЖизнь изгоя. Российский спорт попал под суровые санкции
  • 12:34
    • Источник: Федун потерял до 80% своего состояния
  • 12:15
    • IBU отстранил от соревнований российских и белорусских биатлонистов
  • 01:29
    • «Мидлсбро» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
  • 00:59
    • «Ницца» победила «Версаль» и вышла в финал Кубка Франции
  • 00:56
    • «Милан» и «Интер» разошлись миром в первом полуфинале Кубка Италии
    Все новости спорта

    IBU отстранил от соревнований российских и белорусских биатлонистов

    Прочие Биатлон
    Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба организации.

    Александр Логинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Логинов

    «Исполком считает это решение необходимым, чтобы выразить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом, а также защитить честность соревнований IBU и безопасность их участников на спортивных и неспортивных мероприятиях», — отмечается в заявлении.

    Кроме того, 17 марта будет обсуждаться вопрос о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

    Ранее IBU выпустил заявление о допуске российских и белорусских спортсменов на оставшиеся этапы Кубка мира и IBU только в нейтральном статусе. Спортсмены сборных снялись с соревнований.

    До окончания сезона-2021/22 осталось три этапа, который состоятся в Контиолахти, Отепя и Холменколлене.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» отыграется на «Кубани» за фиаско в дерби
  • «Спартак» — «Кубань». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Сколько голов забьют соперники на «ВТБ Арене»?
  • «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Быки» уверенно пройдут в полуфинал
  • «Ганновер» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.08
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ганновер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному