IBU отстранил от соревнований российских и белорусских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Исполком считает это решение необходимым, чтобы выразить солидарность с Украиной и олимпийским сообществом, а также защитить честность соревнований IBU и безопасность их участников на спортивных и неспортивных мероприятиях», — отмечается в заявлении.

Кроме того, 17 марта будет обсуждаться вопрос о приостановке членства Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Ранее IBU выпустил заявление о допуске российских и белорусских спортсменов на оставшиеся этапы Кубка мира и IBU только в нейтральном статусе. Спортсмены сборных снялись с соревнований.

До окончания сезона-2021/22 осталось три этапа, который состоятся в Контиолахти, Отепя и Холменколлене.