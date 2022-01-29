Пащенко выиграл серебро в гонке преследования на чемпионате Европы

Пащенко допустил пять промахов на четырех огневых рубежах, из-за чего отстал от победителя норвежца Сверре Дален Аспенеса на 38,1 секунды.
Третьим прибежал немец Лукас Фрацшер.
Еще один россиянин Никита Поршнев занял седьмое место.
Чемпионат Европы по биатлону (Арбер, Германия)
Мужчины
Гонка преследования
Мужчины
Гонка преследования
1. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) — 34.02,1 (3)
2. Петр Пащенко (Россия) — 38,1 (5)
3. Лукас Фрацшер (Германия) — 53,0 (6)
4. Эрленд Овренг Бьонтегорд (Норвегия) — 1.04,7 (6)
5. Йоханнес Дале (Норвегия) — 1.14,5 (6)
6. Ховард Бугетвейт (Норвегия) — 1.17,9 (5)
7. Никита Поршнев (Россия) — 1.35,6 (5)
8. Юстус Штрелов (Германия) — 1.36,1 (5)
9. Эмильен Клод (Франция) — 1.36,5 (5)
10. Дмитрий Шамаев (Румыния) — 2.05,9 (1)...
12. Василий Томшин (Россия) — 2.40,7 (7)...
24. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 3.44,6 (8)...
31. Михаил Первушин (Россия) — 4.13,2 (7)...
38. Александр Поварницын (Россия) — 4.54,4 (10)