Резцова: Что случилось с Латыповым? Со стрельбой полная беда

Трехкратная олимпийская чемпионкаотреагировала на результаты российских биатлонистов в масс-старте 7-го этапа Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

22 января Антон Бабиков занял 10-е место. Эдуард Латыпов после первой стрельбы шел в группе лидеров, но на втором огневом рубеже допустил сразу четыре промаха и выбыл из борьбы. Он завершил гонку 25-м.

«Очень жаль Антона Бабикова, опять видна сильная нестабильность в его действиях. Недавно первый, сейчас кое-как в десятку залез. Он выкладывается на все сто процентов, но что-то все равно не получается.

Что случилось с Латыповым? Со стрельбой полная беда. Этот провал Эдика был просто очевиден сегодня. Было заметно, что руки не готовы к выстрелам должным образом.

Человек почти двадцать дней был без тренировок и физических нагрузок, а тут только вышел и сразу старт. Думаю, что к Олимпиаде он поправит свою форму.

У нас в Пекине все будет хорошо, я уверена в этом. Наши спортсмены принесут России медали в общий зачет», — сказала Резцова «Спорт-экспрессу».

Победу в мужском масс-старте одержал немец Бенедикт Долль. Второй — норвежец Йоханнес Бе, третий — его соотечественник Штурла Легрейд.