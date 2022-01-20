ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Де Хеа снова спас «МЮ» от пораженияВ фундаменте «МЮ» остаются трещины и вопросы без ответов
  • 18:00
    • РФС запретил «Химкам» регистрировать новых футболистов
    Все новости спорта

    Башкиров: Бабиков останется запасным на Олимпиаде, несмотря на победу в Антхольце

    Прочие Биатлон
    Главный мужской сборной России Сергей Башкиров заявил, что биатлонисты , не вошедшие в заявку для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, выступят на чемпионате Европы.

    Антон Бабиков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Бабиков

    Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце, а его партнер по команде Карим Халили стал третьим. Бабиков входит в число запасных для участия в Олимпиаде.

    «Бабиков и Халили — молодцы. Заняли два призовых места, чего у нас не было давно.

    Антон доказал, что он хороший стрелок. Он является ближайшим запасным в состав сборной, в преддверии Олимпиады все останется, как есть.

  • В мечтах о Пекине, в опасениях из-за «короны». До старта ОИ-2022 осталось две недели
  • Рассказываем о подготовке российских спортсменов к приближающейся Олимпиаде в Пекине
  • Вчера

    • Не кажется ли мне странным, что победитель этапа Кубка мира не окажется на Играх? Нет, не кажется. Результаты мы рассматриваем через призму подготовки к Олимпиаде и к чемпионату Европы. Ребята, которые не войдут в олимпийский состав, выступят на чемпионате Европы.

    Что могу сказать о выступлении Александра Логинова? Конечно, нельзя стрелять так, как он отработал "стойку" на последнем огневом рубеже (россиянин допустил два промаха и занял седьмое место), но в целом гонку можно занести ему в актив», — сказал Башкиров «Р-Спорту».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Арсенала»?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • «Барселона» проиграет «Атлетику» в Кубке Испании?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Сможет ли «Реал» обыграть «Эльче» в Кубке Испании?
  • «Эльче» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.31
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Эльче — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Рома — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Анахайм — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Анисимова — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Хачанов — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному