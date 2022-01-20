Башкиров: Бабиков останется запасным на Олимпиаде, несмотря на победу в Антхольце

Главный мужской сборной Россиизаявил, что биатлонисты , не вошедшие в заявку для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине, выступят на чемпионате Европы.

Антон Бабиков выиграл индивидуальную гонку в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце, а его партнер по команде Карим Халили стал третьим. Бабиков входит в число запасных для участия в Олимпиаде.

«Бабиков и Халили — молодцы. Заняли два призовых места, чего у нас не было давно.

Антон доказал, что он хороший стрелок. Он является ближайшим запасным в состав сборной, в преддверии Олимпиады все останется, как есть.

Не кажется ли мне странным, что победитель этапа Кубка мира не окажется на Играх? Нет, не кажется. Результаты мы рассматриваем через призму подготовки к Олимпиаде и к чемпионату Европы. Ребята, которые не войдут в олимпийский состав, выступят на чемпионате Европы.

Что могу сказать о выступлении Александра Логинова? Конечно, нельзя стрелять так, как он отработал "стойку" на последнем огневом рубеже (россиянин допустил два промаха и занял седьмое место), но в целом гонку можно занести ему в актив», — сказал Башкиров «Р-Спорту».