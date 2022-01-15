ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей ШевченкоНа клубной карьере Шевченко в Европе рано ставить крест
  • 15:21
    • Андрей Шевченко уволен из «Дженоа»
  • 14:20
    • Карацев разобрался с Марреем и стал триумфатором турнира в Сиднее
  • 14:10
    • ЦСКА может заплатить за форварда «Лацио» Мурики € 10 млн
  • 13:56
    • Пётр Пащенко завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка IBU
  • 13:21
    • «Ювентус» готов предложить «Зениту» за Азмуна € 5 млн
    Все новости спорта

    Пётр Пащенко завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    В Брезно-Осрблье (Словакия) прошёл мужской спринт в рамках пятого этапа Кубка IBU по биатлону. Победителем спринта стал француз Эмильен Клод, второй результат у норвежца Синдре Петтерсена. Тройку призёров замкнул россиянин Пётр Пащенко.

    Пётр Пащенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пётр Пащенко

    В гонке принимали участие шестеро россиян: Дмитрий Иванов (16), Ильназ Мухамедзянов (22), Василий Томшин (30), Пётр Пащенко (49), Никита Поршнев (56) и Михаил Первушин (64).

    Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
    Спринт. Мужчины, 10 км.

    1. Эмильен Клод (Франция) — 24.35,8 (1 промах)
    2. Синдре Петтерсен (Норвегия) — отставание +15,0 (3)
    3. Пётр Пащенко (Россия) +17,5 (1).
    5. Василий Томшин +23,2 (2)
    7. Дмитрий Иванов +30,5 (1)
    10. Михаил Первушин +47,8 (2)
    19. Никита Поршнев +1.20,6 (3)
    21. Ильназ Мухамедзянов +1.24,7 (5).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Челси» остановить «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити — Челси». Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
  • «Бавария» снова потеряет очки в Бундеслиге?
  • «Кёльн» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Штутгарт» продлит ужасную серию «Лейпцига»?
  • «Штутгарт» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кёльн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Штутгарт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Монако — Клермон
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному