Пётр Пащенко завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка IBU

Пётр Пащенко Фото: globallookpress.com
В гонке принимали участие шестеро россиян: Дмитрий Иванов (16), Ильназ Мухамедзянов (22), Василий Томшин (30), Пётр Пащенко (49), Никита Поршнев (56) и Михаил Первушин (64).
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Спринт. Мужчины, 10 км.
1. Эмильен Клод (Франция) — 24.35,8 (1 промах)
2. Синдре Петтерсен (Норвегия) — отставание +15,0 (3)
3. Пётр Пащенко (Россия) +17,5 (1).
5. Василий Томшин +23,2 (2)
7. Дмитрий Иванов +30,5 (1)
10. Михаил Первушин +47,8 (2)
19. Никита Поршнев +1.20,6 (3)
21. Ильназ Мухамедзянов +1.24,7 (5).