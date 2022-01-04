Клебо стал победителем «Тур де Ски», Большунов занял 2-е место

Трехкратный олимпийский чемпионво второй раз в карьере стал победителем лыжной многодневники «Тур де Ски».

Норвежец сумел удержать первое место в общем зачете «Тура», несмотря на то, что стал пятым в заключительной гонке — масс-старте на 10 км.

Второе место занял россиянин Александр Большунов. В шаге от пьедестала остановился Денис Спицов, уступивший третье место финну Йиво Нисканену.

На счету Клебо уже есть победа в «Тур де Ски» 2018/19, в двух последующих многодневках побеждал Большунов.

Тур де Ски. Итоговый общий зачет. Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 2:24.56

2. Александр Большунов (Россия) +2,03

3. Йиво Нисканен (Финляндия) +3,14

4. Денис Спицов (Россия) +3,21…

6. Иван Якимушкин (Россия) +4,28…

13. Алексей Червоткин (Россия) +6,06…

16. Артем Мальцев (Россия) +6,22…

17. Илья Семиков (Россия) +6,36…

23. Андрей Мельниченко (Россия) +7,42…

41. Глеб Ретивых (Россия) +11,52