Клебо стал победителем «Тур де Ски», Большунов занял 2-е место

Норвежец сумел удержать первое место в общем зачете «Тура», несмотря на то, что стал пятым в заключительной гонке — масс-старте на 10 км.
Второе место занял россиянин Александр Большунов. В шаге от пьедестала остановился Денис Спицов, уступивший третье место финну Йиво Нисканену.
На счету Клебо уже есть победа в «Тур де Ски» 2018/19, в двух последующих многодневках побеждал Большунов.
Тур де Ски. Итоговый общий зачет. Мужчины
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 2:24.56
2. Александр Большунов (Россия) +2,03
3. Йиво Нисканен (Финляндия) +3,14
4. Денис Спицов (Россия) +3,21…
6. Иван Якимушкин (Россия) +4,28…
13. Алексей Червоткин (Россия) +6,06…
16. Артем Мальцев (Россия) +6,22…
17. Илья Семиков (Россия) +6,36…
23. Андрей Мельниченко (Россия) +7,42…
41. Глеб Ретивых (Россия) +11,52