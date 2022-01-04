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    Клебо стал победителем «Тур де Ски», Большунов занял 2-е место

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    Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо во второй раз в карьере стал победителем лыжной многодневники «Тур де Ски».

    Йоханнес Клебо
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    Йоханнес Клебо

    Норвежец сумел удержать первое место в общем зачете «Тура», несмотря на то, что стал пятым в заключительной гонке — масс-старте на 10 км.

    Второе место занял россиянин Александр Большунов. В шаге от пьедестала остановился Денис Спицов, уступивший третье место финну Йиво Нисканену.

    На счету Клебо уже есть победа в «Тур де Ски» 2018/19, в двух последующих многодневках побеждал Большунов.

    Тур де Ски. Итоговый общий зачет. Мужчины

    1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 2:24.56
    2. Александр Большунов (Россия) +2,03
    3. Йиво Нисканен (Финляндия) +3,14
    4. Денис Спицов (Россия) +3,21…
    6. Иван Якимушкин (Россия) +4,28…
    13. Алексей Червоткин (Россия) +6,06…
    16. Артем Мальцев (Россия) +6,22…
    17. Илья Семиков (Россия) +6,36…
    23. Андрей Мельниченко (Россия) +7,42…
    41. Глеб Ретивых (Россия) +11,52

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