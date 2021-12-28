Елисеев и Буртасова выиграли серебро в пасьюте «Рождественской гонки»

Евгения Буртасова Фото: globallookpress.com
Золото взяли австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнери, третье место у чешского дуэта Маркета Давидова / Михал Крчмарж.
Стоит отметить, что судьи допустили ошибку с хронометражем на старте гонки преследования, отпустив Россию и Украину на 18 секунд раньше времени. Уже по ходу гонки организаторы остановили спортсменов, чтобы выдержать эту паузу.
«Рождественская гонка». Гонка преследования
1. Лиза Тереза Хаузер — Феликс Ляйтнер (Австрия) — 32.15,5
2. Евгения Буртасова — Матвей Елисеев (Россия) — 56,8
3. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — 59,7
4. Янина Хеттих — Эрик Лессер (Германия) — 1.19,2
5. Лена Хекки — Йоша Буркхальтер (Швейцария) — 1.19,2
6. Мари Эдер — Теро Сеппяля (Финляндия) — 1.32,7