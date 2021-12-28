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    Елисеев и Буртасова выиграли серебро в пасьюте «Рождественской гонки»

    Прочие Биатлон
    Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (Павлова) заняли второе место по итогам гонки преследования традиционной «Рождественской гонки», прошедшей в немецком Рупольдинге.

    Евгения Буртасова
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    Евгения Буртасова

    Золото взяли австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнери, третье место у чешского дуэта Маркета Давидова / Михал Крчмарж.

    Стоит отметить, что судьи допустили ошибку с хронометражем на старте гонки преследования, отпустив Россию и Украину на 18 секунд раньше времени. Уже по ходу гонки организаторы остановили спортсменов, чтобы выдержать эту паузу.

    «Рождественская гонка». Гонка преследования

    1. Лиза Тереза Хаузер — Феликс Ляйтнер (Австрия) — 32.15,5
    2. Евгения Буртасова — Матвей Елисеев (Россия) — 56,8
    3. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — 59,7
    4. Янина Хеттих — Эрик Лессер (Германия) — 1.19,2
    5. Лена Хекки — Йоша Буркхальтер (Швейцария) — 1.19,2
    6. Мари Эдер — Теро Сеппяля (Финляндия) — 1.32,7

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