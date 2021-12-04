Россиянка Шевченко завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка IBU в Шушене

Россиянка прошла дистанцию протяженностью 12 километров за 40 минут 31,8 секунды, зайдя на один штрафной круг.
Победила представительница Норвегии Рагнхильд Фемстейневик (40 минут 21,2 секунды, 1 промах). Третье место заняла француженка Паула Боте (+22,4 секунды, 1 промах).
Четвертой стала еще одна представительница России Екатерина Носкова (+28,0, 3 промаха). Наталья Гербулова финишировала 15-й (+2.07,9, 4 промаха), Анастасия Гореева — 17-й (+2.41,3, 5 промахов).
Кубок IBU. 2-й этап
Женщины. Масс-старт 60
1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — 40.21,2 (1)
2. Анастасия Шевченко (Россия) — 10,6 (1)
3. Паула Боте (Франция) — 22,4 (1)
4. Екатерина Носкова (Россия) — 28,0 (3)
5. Марен Хаммершмидт (Германия) — 38,3 (2)
6. Каролине Эрдал (Норвегия) — 53,3 (1)
7. Марион Визенсартер (Германия) — 53,8 (2)
8. Франциска Хильдебранд (Германия) — 56,4 (3)
9. Тереза Воборникова (Чехия) — 1.19,4 (3)
10. Элизабет Хогберг (Швеция) — 1.19,6 (3)
11. Лу Жанмонно Лоран (Франция) — 1.49,5 (2)...
15. Наталья Гербулова (Россия) — 2.07,9 (4)
16. Стина Нильссон (Швеция) — 2.10,3 (7)
17. Анастасия Гореева (Россия) — 2.11,3 (5)