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    Россиянка Шевченко завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка IBU в Шушене

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла второе место в масс-старте на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

    Анастасия Шевченко
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    Анастасия Шевченко

    Россиянка прошла дистанцию протяженностью 12 километров за 40 минут 31,8 секунды, зайдя на один штрафной круг.

    Победила представительница Норвегии Рагнхильд Фемстейневик (40 минут 21,2 секунды, 1 промах). Третье место заняла француженка Паула Боте (+22,4 секунды, 1 промах).

    Четвертой стала еще одна представительница России Екатерина Носкова (+28,0, 3 промаха). Наталья Гербулова финишировала 15-й (+2.07,9, 4 промаха), Анастасия Гореева — 17-й (+2.41,3, 5 промахов).

    Кубок IBU. 2-й этап
    Женщины. Масс-старт 60

    1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — 40.21,2 (1)
    2. Анастасия Шевченко (Россия) — 10,6 (1)
    3. Паула Боте (Франция) — 22,4 (1)
    4. Екатерина Носкова (Россия) — 28,0 (3)
    5. Марен Хаммершмидт (Германия) — 38,3 (2)
    6. Каролине Эрдал (Норвегия) — 53,3 (1)
    7. Марион Визенсартер (Германия) — 53,8 (2)
    8. Франциска Хильдебранд (Германия) — 56,4 (3)
    9. Тереза Воборникова (Чехия) — 1.19,4 (3)
    10. Элизабет Хогберг (Швеция) — 1.19,6 (3)
    11. Лу Жанмонно Лоран (Франция) — 1.49,5 (2)...
    15. Наталья Гербулова (Россия) — 2.07,9 (4)
    16. Стина Нильссон (Швеция) — 2.10,3 (7)
    17. Анастасия Гореева (Россия) — 2.11,3 (5)

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