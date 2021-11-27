Елисеев может пропустить спринт на первом этапе Кубка мира

Российский биатлонистможет пропустить спринтерскую гонку на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, сообщил спортивный комментатор

Елисеев в субботу, 27 ноября, занял 30-е место в индивидуальной гонке на 20 км, допустив один промах.

На данный момент Елисеев входит в заявку сборной России на спринт, который состоится в воскресенье.

«Логинов сам все понимает, он, очевидно, готов. Но откуда такие оплошности в стрельбе?

Зачем нужна сверхбыстрая стрельба на стойке, если она такая неточная. Хотя стойка — это всегда больше психология.

Вопросы по Гараничеву и Елисееву большие. Есть информация, что Матвей не побежит спринт.

Что это за готовность к сезону? Мы видим, что он еле ноги тащит. Посмотрим, конечно, как он будет к февралю готов.

(Эдуард) Латыпов доказал, что способен быть лидером команды, несмотря на то что он "балда". (Юрий) Каминский сказал, что спортсмен такого уровня не должен допускать такие ошибки, но он способен вырасти в отличного бойца.

У (Даниила) Серохвостова впечатляющий дебют, великолепный лыжный ход. Здесь я преисполнен оптимизма», — заявил Губерниев «Р-Спорт».

Напомним, что Латыпов, занявший 7-е место в индивидуальной гонке на Кубке мира в Эстерсунде, на финише перепутал створ.