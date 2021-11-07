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    Трусова не выступит на Гран-при Японии

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Александра Трусова не выступит на этапе Гран-при в Японии, утверждает «Матч ТВ».

    Александра Трусова
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    Александра Трусова

    По информации источника, бронзовый призер ЧМ-2021 не полетела в Японию.

    Из группы Этери Тутберидзе в Японию отправились Дарья Усачева и пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

    Трусова одержала победу на Гран-при США в Лас-Вегасе, выступая с травмой ноги. Она возобновила ледовые тренировки спустя неделю после возвращения с этапа.

    Из-за пропуска Гран-при Японии, который пройдет с 12 по 14 ноября, Трусова лишится шанса отобраться в финал серии Гран-при.

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