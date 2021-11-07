Трусова не выступит на Гран-при Японии

Российская фигуристкане выступит на этапе Гран-при в Японии, утверждает «Матч ТВ».

По информации источника, бронзовый призер ЧМ-2021 не полетела в Японию.

Из группы Этери Тутберидзе в Японию отправились Дарья Усачева и пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

Трусова одержала победу на Гран-при США в Лас-Вегасе, выступая с травмой ноги. Она возобновила ледовые тренировки спустя неделю после возвращения с этапа.

Из-за пропуска Гран-при Японии, который пройдет с 12 по 14 ноября, Трусова лишится шанса отобраться в финал серии Гран-при.