Трусова осталась довольна своим выступлением на Гран-при США

Российская фигуристкапрокомментировала свой прокат короткой программы на Гран-при США.

«В целом я довольна выступлением. Рада, что откатала чисто. Расстроена только, что не делала тройной аксель. Мне важнее качество проката, чем оценки, но сегодня я довольна и тем, и другим.

У меня было два варианта: сняться или кататься. Сегодня утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит, поэтому можно и прокатать», — цитирует Трусову «Чемпионат».

Второе и третье места в данном прокате также у российских фигуристок Дарьи Усачевой (76,71) и Ксении Синицыной (71,51).