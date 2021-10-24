Трусова осталась довольна своим выступлением на Гран-при США

Александра Трусова Фото: globallookpress.com
«В целом я довольна выступлением. Рада, что откатала чисто. Расстроена только, что не делала тройной аксель. Мне важнее качество проката, чем оценки, но сегодня я довольна и тем, и другим.
У меня было два варианта: сняться или кататься. Сегодня утром я проснулась и поняла, что нога уже не так сильно болит, поэтому можно и прокатать», — цитирует Трусову «Чемпионат».
Второе и третье места в данном прокате также у российских фигуристок Дарьи Усачевой (76,71) и Ксении Синицыной (71,51).