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    Трусова — победительница турнира в США

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Александра Трусова выиграла турнир в США U.S. International Figure Skating Classic 2021.

    Александра Трусова
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    Александра Трусова

    17-летняя россиянка по итогам короткой и произвольной программ набрала 216,80 балла.

    Второе место заняла представительница Южной Кореи Пак Ен Чон (212,40), третьей стала американка Габриэлла Иццо (182,76).

    Напомним, 12 сентября Трусова во время контрольного проката новой произвольной программы прыгнула сольные четверные флип, сальхов, тулуп и лутц, а также каскад четверной лутц — тройной тулуп и стала первой женщиной, исполнившей пять четверных прыжков в одной программе.

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