Трусова — победительница турнира в США

Не дотерпели. «Зенит» мог увезти ничью из Лондона — если бы не Лукаку

Питерский «Зенит» потерпел гостевое поражение со счетом 0:1 от «Челси» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было