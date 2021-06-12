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    Арина Аверина завоевала золото на чемпионате Европы

    Прочие Художественная гимнастика
    Россиянка Арина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне.

    Арина Аверина
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    Арина Аверина

    По итогам четырех упражнений Арина набрала 109,100 балла.

    Ее сестра Дина стала бронзовой медалисткой с результатом 107,325 балла.

    Между россиянками вклинилась болгарка Боряна Калейн — 107,625 балла.

    Художественная гимнастика
    Чемпионат Европы
    Варна, Болгария
    Многоборье

    1. Арина Аверина (Россия) — 109,100
    2. Боряна Калейн (Болгария) — 107,625
    3. Дина Аверина (Россия) — 107,325
    4. Линой Ашрам (Израиль) — 106,800
    5. Анастасия Салос (Беларусь) — 104,475
    6. Алина Горносько (Беларусь) — 102,800

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