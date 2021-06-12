Арина Аверина завоевала золото на чемпионате Европы

Россиянказавоевала золото в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне.

По итогам четырех упражнений Арина набрала 109,100 балла.

Ее сестра Дина стала бронзовой медалисткой с результатом 107,325 балла.

Между россиянками вклинилась болгарка Боряна Калейн — 107,625 балла.

Художественная гимнастика

Чемпионат Европы

Варна, Болгария

Многоборье

1. Арина Аверина (Россия) — 109,100

2. Боряна Калейн (Болгария) — 107,625

3. Дина Аверина (Россия) — 107,325

4. Линой Ашрам (Израиль) — 106,800

5. Анастасия Салос (Беларусь) — 104,475

6. Алина Горносько (Беларусь) — 102,800