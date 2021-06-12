Арина Аверина завоевала золото на чемпионате Европы

Арина Аверина Фото: globallookpress.com
По итогам четырех упражнений Арина набрала 109,100 балла.
Ее сестра Дина стала бронзовой медалисткой с результатом 107,325 балла.
Между россиянками вклинилась болгарка Боряна Калейн — 107,625 балла.
Художественная гимнастика
Чемпионат Европы
Варна, Болгария
Многоборье
1. Арина Аверина (Россия) — 109,100
2. Боряна Калейн (Болгария) — 107,625
3. Дина Аверина (Россия) — 107,325
4. Линой Ашрам (Израиль) — 106,800
5. Анастасия Салос (Беларусь) — 104,475
6. Алина Горносько (Беларусь) — 102,800