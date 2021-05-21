Каменева завоевала бронзу ЧЕ на 100-метровке на спине

Мария Каменева Фото: globallookpress.com
По итогам повторного финального заплыва Каменева показала результат 59,22 секунды.
Победила британка Кэтлин Доусон (58,49), второй стала итальянка Маргерита Пандзьери (59,01).
Отметим, что результаты первого финального заплыва были аннулированы из-за технической неисправности системы. В первом заплыве Каменева тоже была третьей.
100 м, спина, женщины
1. Кэтлин Доусон (Великобритания) — 58,49
2. Маргерита Панцьера (Италия) — 59,01
3. Мария Каменева (Россия) — 59,22
7. Анастасия Фесикова (Россия) — 1.00,33