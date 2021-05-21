Каменева завоевала бронзу ЧЕ на 100-метровке на спине

Российская пловчихазавоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине на чемпионате Европы в Будапеште.

По итогам повторного финального заплыва Каменева показала результат 59,22 секунды.

Победила британка Кэтлин Доусон (58,49), второй стала итальянка Маргерита Пандзьери (59,01).

Отметим, что результаты первого финального заплыва были аннулированы из-за технической неисправности системы. В первом заплыве Каменева тоже была третьей.

100 м, спина, женщины

1. Кэтлин Доусон (Великобритания) — 58,49

2. Маргерита Панцьера (Италия) — 59,01

3. Мария Каменева (Россия) — 59,22

7. Анастасия Фесикова (Россия) — 1.00,33