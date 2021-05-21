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    Каменева завоевала бронзу ЧЕ на 100-метровке на спине

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    Российская пловчиха Мария Каменева завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине на чемпионате Европы в Будапеште.

    Мария Каменева
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    Мария Каменева

    По итогам повторного финального заплыва Каменева показала результат 59,22 секунды.

    Победила британка Кэтлин Доусон (58,49), второй стала итальянка Маргерита Пандзьери (59,01).

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    • Отметим, что результаты первого финального заплыва были аннулированы из-за технической неисправности системы. В первом заплыве Каменева тоже была третьей.

    100 м, спина, женщины

    1. Кэтлин Доусон (Великобритания) — 58,49
    2. Маргерита Панцьера (Италия) — 59,01
    3. Мария Каменева (Россия) — 59,22
    7. Анастасия Фесикова (Россия) — 1.00,33

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