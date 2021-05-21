Малютин взял золото на ЧЕ, Ефимова — бронзу

Российский пловецзавоевал золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Малютин в финале показал время 1 минута 44,79 секунды, установив рекорд турнира.

Второе и третье места заняли британцы Данкан Скотт (+0,40 секунды) и Томас Дин (+0,55 секунды).

200 м, вольный стиль, мужчины

1. Мартин Малютин (Россия) — 1.44,79

2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.45,19

3. Томас Дин (Великобритания) — 1.45,34

Россиянка Юлия Ефимова взяла бронзу на дистанции 200 метров брассом, пропустив вперед только британку Молли Реншоу и швейцарку Лизу Мэми.

200 м, брасс, женщины

1. Молли Реншоу (Великобритания) — 2.21,34

2. Лиза Мэми (Швейцария) — 2.22,05

3. Юлия Ефимова (Россия) — 2.22,16

4. Евгения Чикунова (Россия) — 2.22,17

Россиянка Анастасия Кирпичникова завоевала серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем.

1500 м, вольный стиль, женщины

1. Симона Квадарелла (Италия) — 15.53,59

2. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 16.01,06

3. Мартина Караминьоли (Италия) — 16.05,81

А вот Андрей Жилкин довольствовался бронзой на 50-метровке баттерфляем, уступив победителю всего 0,08 секунды.

50 м, баттерфляй, мужчины

1. Себастьян Сабо (Венгрия) — 23,00

2. Андрей Говоров (Украина) — 23,01

3. Андрей Жилкин (Россия) — 23,08...

6. Андрей Минаков (Россия) — 23,18