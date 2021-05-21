Малютин взял золото на ЧЕ, Ефимова — бронзу

Малютин в финале показал время 1 минута 44,79 секунды, установив рекорд турнира.
Второе и третье места заняли британцы Данкан Скотт (+0,40 секунды) и Томас Дин (+0,55 секунды).
200 м, вольный стиль, мужчины
1. Мартин Малютин (Россия) — 1.44,79
2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.45,19
3. Томас Дин (Великобритания) — 1.45,34
Россиянка Юлия Ефимова взяла бронзу на дистанции 200 метров брассом, пропустив вперед только британку Молли Реншоу и швейцарку Лизу Мэми.
200 м, брасс, женщины
1. Молли Реншоу (Великобритания) — 2.21,34
2. Лиза Мэми (Швейцария) — 2.22,05
3. Юлия Ефимова (Россия) — 2.22,16
4. Евгения Чикунова (Россия) — 2.22,17
Россиянка Анастасия Кирпичникова завоевала серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем.
1500 м, вольный стиль, женщины
1. Симона Квадарелла (Италия) — 15.53,59
2. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 16.01,06
3. Мартина Караминьоли (Италия) — 16.05,81
А вот Андрей Жилкин довольствовался бронзой на 50-метровке баттерфляем, уступив победителю всего 0,08 секунды.
50 м, баттерфляй, мужчины
1. Себастьян Сабо (Венгрия) — 23,00
2. Андрей Говоров (Украина) — 23,01
3. Андрей Жилкин (Россия) — 23,08...
6. Андрей Минаков (Россия) — 23,18