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    Малютин взял золото на ЧЕ, Ефимова — бронзу

    Прочие Водные виды
    Российский пловец Мартин Малютин завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

    Мартин Малютин
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    Мартин Малютин

    Малютин в финале показал время 1 минута 44,79 секунды, установив рекорд турнира.

    Второе и третье места заняли британцы Данкан Скотт (+0,40 секунды) и Томас Дин (+0,55 секунды).

    200 м, вольный стиль, мужчины

    1. Мартин Малютин (Россия) — 1.44,79
    2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.45,19
    3. Томас Дин (Великобритания) — 1.45,34

    Россиянка Юлия Ефимова взяла бронзу на дистанции 200 метров брассом, пропустив вперед только британку Молли Реншоу и швейцарку Лизу Мэми.

    200 м, брасс, женщины

    1. Молли Реншоу (Великобритания) — 2.21,34
    2. Лиза Мэми (Швейцария) — 2.22,05
    3. Юлия Ефимова (Россия) — 2.22,16
    4. Евгения Чикунова (Россия) — 2.22,17

    Россиянка Анастасия Кирпичникова завоевала серебро на дистанции 1500 метров вольным стилем.

    1500 м, вольный стиль, женщины

    1. Симона Квадарелла (Италия) — 15.53,59
    2. Анастасия Кирпичникова (Россия) — 16.01,06
    3. Мартина Караминьоли (Италия) — 16.05,81

    А вот Андрей Жилкин довольствовался бронзой на 50-метровке баттерфляем, уступив победителю всего 0,08 секунды.

    50 м, баттерфляй, мужчины

    1. Себастьян Сабо (Венгрия) — 23,00
    2. Андрей Говоров (Украина) — 23,01
    3. Андрей Жилкин (Россия) — 23,08...
    6. Андрей Минаков (Россия) — 23,18

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