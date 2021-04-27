Цветков — о делении биатлонистов на группы: У молодых появится шанс за кем-то тянуться

Чемпион мира по биатлонупрокомментировал решение тренерского штаба сборной России поделить спортсменов на группы для подготовки к следующему сезону.

«Работа по группам теперь делит лидеров по командам, а главный плюс заключается в том, что теперь в каждой команде есть лидеры.

И у молодых появится шанс за кем-то тянуться, а не так как раньше: в одной команде все сильнейшие, в другой — юниоры.

Надеюсь, решение по составу команды также принималось, исходя из желаний спортсменов», — приводит слова Цветкова «Р-Спорт».

Напомним, ранее был опубликован предварительный состав сборной России по биатлону на будущий сезон.

Обе команды — и мужская, и женская поделены на две группы каждая. У мужчин наставниками групп являются Юрий Каминский и Сергей Башкиров, женщины будут готовиться к сезону под руководством Михаила Шашилова и Евгения Куваева.

Цветков оказался в группе Башкирова вместе с Александром Логиновым, Евгением Гараничевым и Василием Томшиным.