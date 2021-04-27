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    Цветков — о делении биатлонистов на группы: У молодых появится шанс за кем-то тянуться

    Прочие Биатлон
    Чемпион мира по биатлону Максим Цветков прокомментировал решение тренерского штаба сборной России поделить спортсменов на группы для подготовки к следующему сезону.

    Максим Цветков
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    Максим Цветков

    «Работа по группам теперь делит лидеров по командам, а главный плюс заключается в том, что теперь в каждой команде есть лидеры.

    И у молодых появится шанс за кем-то тянуться, а не так как раньше: в одной команде все сильнейшие, в другой — юниоры.

    Надеюсь, решение по составу команды также принималось, исходя из желаний спортсменов», — приводит слова Цветкова «Р-Спорт».

    Напомним, ранее был опубликован предварительный состав сборной России по биатлону на будущий сезон.

    Обе команды — и мужская, и женская поделены на две группы каждая. У мужчин наставниками групп являются Юрий Каминский и Сергей Башкиров, женщины будут готовиться к сезону под руководством Михаила Шашилова и Евгения Куваева.

    Цветков оказался в группе Башкирова вместе с Александром Логиновым, Евгением Гараничевым и Василием Томшиным.

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