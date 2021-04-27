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    Определен предварительный состав сборной России по биатлону

    Прочие Биатлон
    Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с предварительным составом национальных команд у мужчин и женщин на сезон 2021/22, сообщает официальный сайт СБР.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Спортсмены разделены на разные подготовительные группы.

    Мужчины

    Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин.

    Группа Сергея Башкирова: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Василий Томшин, Максим Цветков.

    Женщины

    Группа Михаила Шашилова: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова, Виктория Сливко.

    Группа Евгения Куваева: Евгения Буртасова (Павлова), Татьяна Акимова.

    «Объявленные составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Мы пришли к тому, что в олимпийском сезоне у мужчин и женщин будут по две группы подготовки под общим руководством старших тренеров.

    На данный момент эти составы предварительные. Окончательные списки сборных команд мы сформируем и огласим в мае — после того, как спортсмены пройдут углублённое медицинское и этапное комплексное обследования. Тогда же пополним группы Башкирова и Куваева за счёт ближайшего резерва», — заявил президента СБР Виктор Майгуров.

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