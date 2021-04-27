Определен предварительный состав сборной России по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с предварительным составом национальных команд у мужчин и женщин на сезон 2021/22, сообщает официальный сайт СБР.

Спортсмены разделены на разные подготовительные группы.

Мужчины

Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Михаил Первушин.

Группа Сергея Башкирова: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Василий Томшин, Максим Цветков.

Женщины

Группа Михаила Шашилова: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова, Виктория Сливко.

Группа Евгения Куваева: Евгения Буртасова (Павлова), Татьяна Акимова.

«Объявленные составы команд сформированы по рекомендации старших тренеров мужской и женской сборных Юрия Каминского и Михаила Шашилова. Мы пришли к тому, что в олимпийском сезоне у мужчин и женщин будут по две группы подготовки под общим руководством старших тренеров.

На данный момент эти составы предварительные. Окончательные списки сборных команд мы сформируем и огласим в мае — после того, как спортсмены пройдут углублённое медицинское и этапное комплексное обследования. Тогда же пополним группы Башкирова и Куваева за счёт ближайшего резерва», — заявил президента СБР Виктор Майгуров.