Сборная России впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, установив абсолютный рекорд турнира.
Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.
В заключительный день турнира, 17 апреля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу в парных соревнованиях.
Фигурное катание
Осака (Япония). Командный чемпионат мира
Пары. Произвольная программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 151,59
2. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 133,63
3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 130,83
4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 128,24
5. Клео Амон/Денис Стрекалин (Франция) — 104,81
6. Лори-Анн Матте/Тьери Ферлан (Канада) — 101,83
После этого Анна Щербакова стала победителем произвольной программы среди женщин, Елизавета Туктамышева — третья.
Фигурное катание
Осака (Япония). Командный чемпионат мира
Женщины. Произвольная программа
1. Анна Щербакова (Россия) — 160,58
2. Каори Сакамото (Япония) — 150,29
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 146,23
4. Брейди Теннел (США) — 133,19
5. Рика Кихира (Япония) — 132,39
6. Карен Чен (США) — 127,24
7. Лара Наки Гутманн (Италия) — 119,14
8. Элисон Шумахер (Канада) — 111,98
9. Джинерва Лавиния Негрелло (Италия) — 110,65
10. Габриэль Дэйлмен (Канада) — 107,30
11. Майа Маззара (Франция) — 100,11
12. Леа Серна (Франция) — 97,63