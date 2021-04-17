ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джереми СвайменНХЛ. «Бостон» выиграл у «Айлендерс», «Вегас» разгромил «Анахайм»
  • 13:04
    • Сборная России впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию
  • 13:17
    • Кокорин вновь не попал в заявку «Фиорентины»
  • 09:36
    • Джеко покинет «Рому» в конце сезона
  • 09:23
    • «Филадельфия» прервала серию побед «Клипперс», «Даллас» уступил «Нью-Йорку»
  • 08:36
    • «Барселона» предложит Агуэро двухлетний контракт
    Все новости спорта

    Сборная России впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

    Прочие Фигурное катание
    Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, который проходил в Осаке.

    Анна Щербакова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Щербакова

    Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, установив абсолютный рекорд турнира.

    Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.

    В заключительный день турнира, 17 апреля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу в парных соревнованиях.

    Фигурное катание
    Осака (Япония). Командный чемпионат мира
    Пары. Произвольная программа

    1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 151,59
    2. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 133,63
    3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 130,83
    4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 128,24
    5. Клео Амон/Денис Стрекалин (Франция) — 104,81
    6. Лори-Анн Матте/Тьери Ферлан (Канада) — 101,83

    После этого Анна Щербакова стала победителем произвольной программы среди женщин, Елизавета Туктамышева — третья.

    Фигурное катание
    Осака (Япония). Командный чемпионат мира
    Женщины. Произвольная программа

    1. Анна Щербакова (Россия) — 160,58
    2. Каори Сакамото (Япония) — 150,29
    3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 146,23
    4. Брейди Теннел (США) — 133,19
    5. Рика Кихира (Япония) — 132,39
    6. Карен Чен (США) — 127,24
    7. Лара Наки Гутманн (Италия) — 119,14
    8. Элисон Шумахер (Канада) — 111,98
    9. Джинерва Лавиния Негрелло (Италия) — 110,65
    10. Габриэль Дэйлмен (Канада) — 107,30
    11. Майа Маззара (Франция) — 100,11
    12. Леа Серна (Франция) — 97,63

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Огорчит ли Семак Гончаренко в Краснодаре?
  • «Краснодар» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • «Локомотив» продлит победную серию?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Подберет ли Тухель правильную тактику на матч с «МанСити»?
  • «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.42
  • Прогноз на матч Шахтер — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брест — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Беневенто
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному