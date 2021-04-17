Сборная России впервые в истории выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

Сборная России впервые в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию, который проходил в Осаке.

Российская команда за восемь видов программы набрала 125 баллов, установив абсолютный рекорд турнира.

Вторыми стали американские фигуристы с результатом в 110 баллов, на три балла меньше у хозяев турнира, японцев.

В заключительный день турнира, 17 апреля, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу в парных соревнованиях.

Фигурное катание

Осака (Япония). Командный чемпионат мира

Пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 151,59

2. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 133,63

3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 130,83

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 128,24

5. Клео Амон/Денис Стрекалин (Франция) — 104,81

6. Лори-Анн Матте/Тьери Ферлан (Канада) — 101,83

После этого Анна Щербакова стала победителем произвольной программы среди женщин, Елизавета Туктамышева — третья.

Фигурное катание

Осака (Япония). Командный чемпионат мира

Женщины. Произвольная программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 160,58

2. Каори Сакамото (Япония) — 150,29

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 146,23

4. Брейди Теннел (США) — 133,19

5. Рика Кихира (Япония) — 132,39

6. Карен Чен (США) — 127,24

7. Лара Наки Гутманн (Италия) — 119,14

8. Элисон Шумахер (Канада) — 111,98

9. Джинерва Лавиния Негрелло (Италия) — 110,65

10. Габриэль Дэйлмен (Канада) — 107,30

11. Майа Маззара (Франция) — 100,11

12. Леа Серна (Франция) — 97,63