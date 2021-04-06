Косторная заявила о входе в зону комфорта с переходом к Тутберидзе

Российская фигуристкаподелилась эмоциями от выступления в шоу«Чемпионы на льду».

В этом году Косторная вернулась к Тутберидзе, уйдя от Евгения Плющенко.

«Все хорошо. В целом набираю форму. Так как я была запасной на чемпионате мира, приходилось катать программы.

Короткую я катала "Вивальди", произвольную, все-таки, "Сумерки". Довольно-таки неплохо, были чистые цельные прокаты, практически безупречные. Может, какие-то помарочки есть, но, в целом, я была уже близка к форме, в которой была после прокатов через пару месяцев прошлого сезона.

Приходилось ли выходить из зоны комфорта в этом сезоне? Скорее наоборот, с переходом в "Хрустальный" я вошла в зону комфорта», — приводит слова Косторной Sport24.