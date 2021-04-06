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    Косторная заявила о входе в зону комфорта с переходом к Тутберидзе

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Алена Косторная поделилась эмоциями от выступления в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

    Алена Косторная
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    Алена Косторная

    В этом году Косторная вернулась к Тутберидзе, уйдя от Евгения Плющенко.

    «Все хорошо. В целом набираю форму. Так как я была запасной на чемпионате мира, приходилось катать программы.

    Короткую я катала "Вивальди", произвольную, все-таки, "Сумерки". Довольно-таки неплохо, были чистые цельные прокаты, практически безупречные. Может, какие-то помарочки есть, но, в целом, я была уже близка к форме, в которой была после прокатов через пару месяцев прошлого сезона.

    Приходилось ли выходить из зоны комфорта в этом сезоне? Скорее наоборот, с переходом в "Хрустальный" я вошла в зону комфорта», — приводит слова Косторной Sport24.

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