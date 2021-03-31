Павлова стала лучшей в спринте на чемпионате России

Евгения Павлова Фото: globallookpress.com
Не допустив промахов, Павлова преодолела дистанцию за 20 минут 54,7 секунды.
Второе место заняла Наталья Ушкина из Мордовии, третье — Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область.
В следующий раз женщины выйдут на старт 1 апреля, когда состоится гонка преследования.
Чемпионат России
Женщины. Спринт
1. Евгения Павлова — 20.54,7 (0 промахов)
2. Наталья Ушкина — 19,7 (0)
3. Ирина Казакевич — 31,5 (1)
4. Анастасия Гореева — 33,2 (2)
5. Лариса Куклина — 43,3 (1)
6. Виктория Сливко — 1.00,4 (1)
7. Валерия Васнецова — 1.05,6 (2)
8. Анна Никулина — 1.08,4 (1)
9. Ульяна Кайшева — 1.09,0 (2)
10. Наталья Гербулова — 1.18,9 (1)
11. Светлана Миронова — 1.21,9 (2)