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    Павлова стала лучшей в спринте на чемпионате России

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    Представительница Новосибирской области Евгения Павлова победила в спринтерской гонке на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

    Евгения Павлова
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    Евгения Павлова

    Не допустив промахов, Павлова преодолела дистанцию за 20 минут 54,7 секунды.

    Второе место заняла Наталья Ушкина из Мордовии, третье — Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область.

    В следующий раз женщины выйдут на старт 1 апреля, когда состоится гонка преследования.

    Чемпионат России
    Женщины. Спринт

    1. Евгения Павлова — 20.54,7 (0 промахов)
    2. Наталья Ушкина — 19,7 (0)
    3. Ирина Казакевич — 31,5 (1)
    4. Анастасия Гореева — 33,2 (2)
    5. Лариса Куклина — 43,3 (1)
    6. Виктория Сливко — 1.00,4 (1)
    7. Валерия Васнецова — 1.05,6 (2)
    8. Анна Никулина — 1.08,4 (1)
    9. Ульяна Кайшева — 1.09,0 (2)
    10. Наталья Гербулова — 1.18,9 (1)
    11. Светлана Миронова — 1.21,9 (2)

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