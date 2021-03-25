Бойкова и Козловский выиграли короткую программу в соревнованиях пар на ЧМ

Россияне продемонстрировали безупречный прокат и опередили действующих чемпионов мира — китайскую пару Вэньцзин Суй/Хань Цун.
Третьими идут дебютанты соревнований Анастасия Мишина и Александр Галлямов, также представляющие Россию.
Чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов — четвёртые.
Фигурное катание. Чемпионат мира
Пары. Короткая программа
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 80,16;
2. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 77,62;
3. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 75,79;
4. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 71,46;
5. Пэн Чэн — Цзинь Ян (Китай) — 71,32;
6. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США) — 64,94;
7. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 64,67;
8. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 64,37;
9. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 64,01;
10. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) — 63,45…