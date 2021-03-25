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    Бойкова и Козловский выиграли короткую программу в соревнованиях пар на ЧМ

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    Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме.

    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
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    Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

    Россияне продемонстрировали безупречный прокат и опередили действующих чемпионов мира — китайскую пару Вэньцзин Суй/Хань Цун.

    Третьими идут дебютанты соревнований Анастасия Мишина и Александр Галлямов, также представляющие Россию.

    Чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов — четвёртые.

    Фигурное катание. Чемпионат мира
    Пары. Короткая программа

    1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 80,16;
    2. Вэньцзинь Суй — Цун Хань (Китай) — 77,62;
    3. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Россия) — 75,79;
    4. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 71,46;
    5. Пэн Чэн — Цзинь Ян (Китай) — 71,32;
    6. Эшли Кэйн-Гриббл — Тимоти ЛеДюк (США) — 64,94;
    7. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 64,67;
    8. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 64,37;
    9. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 64,01;
    10. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) — 63,45…

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