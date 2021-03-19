Хофер одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Идеально отработав на огневых рубежах, Хофер преодолел дистанцию за 22 минуты 27,1 секунды.
Второе место занял швед Себастьян Самуэльссон (+4,0), третье — норвежец Тарьей Бе (+14,4).
Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев (+1.01,8), занявший 11-е место.
Биатлон
Эстерсунд (Швеция). Кубок мира
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Лукас Хофер (Италия) — 22.27,1 (0 шт. кругов)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 4,0 (0)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — 14,4 (0)
4. Симон Дестье (Франция) — 22,4 (0)
5. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 28,6 (1)
6. Штурла Легрейд (Норвегия) — 31,9 (0)
11. Евгений Гараничев (Россия) — 01.01,8 (0)
21. Матвей Елисеев (Россия) — 01.18,7 (1)
23. Эдуард Латыпов (Россия) — 01.22,8 (2)
26. Александр Логинов (Россия) — 01.25,2 (1)