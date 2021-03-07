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    Тарьей Бе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Логинов — 19-й

    Прочие Биатлон
    Норвежец Тарьей Бе стал победителем мужской гонки преследования на 8-м этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

    Тарьей Бе
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    Тарьей Бе

    Серебро досталось его брату Йоханнесу Бе. Третьим к финишу пришел француз Симон Дестье.

    Россиянин Александр Логинов занял 19-е место.

    Биатлон. Кубок мира
    Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

    1. Тарьей Бе (Норвегия) — 28.17,3 (1 шт. круг)
    2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 8,2 (2)
    3. Симон Дестье (Франция) — 11,5 (2)
    4. Яков Фак (Словения) — 12,8 (0)
    5. Штурла Легрейд (Норвегия) — 13,4 (2)
    6. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 13,5 (2)
    19. Александр Логинов (Россия) — 1.36,4 (3)
    23. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.55,2 (4)
    24. Матвей Елисеев (Россия) — 1.57,3 (2)
    36. Карим Халили (Россия) — 2.26,7 (3)
    46. Евгений Гараничев (Россия) — 3.20,3 (4)

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