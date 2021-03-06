Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место, Латыпов стал 10-м

Французстал победителем мужского спринта на 8-м этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Второй результат показал швед Себастьян Самуэльссон, замкнул тройку призеров немец Арнд Пайффер.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, показавший десятый результат

Биатлон. Кубок Мира. 8-й этап. Нове-Место (Чехия)

Мужчины. Спринт 10 км

1. Симон Дестье (Франция) — 22.58,0 (0)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 2,4 (0)

3. Арнд Пайффер (Германия) — 4,4 (0)

4. Стурла Лагрейд (Норвегия) — 10,4 (1)

5. Тарьей Бо (Норвегия) — 10,6 (1)

6. Бенедикт Долль (Германия) — 14,5 (1)

7. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 26,9 (2)

8. Эмильен Жаклен (Франция) — 29,9 (1)

9. Яков Фак (Словения) — 32,8 (0)

10. Эдуард Латыпов (Россия) — 37,2 (1)

11. Йоханнес Бо (Норвегия) — 38,5 (3)...

16. Карим Халили (Россия) — 53,4 (0)...

23. Александр Логинов (Россия) — 59,5 (1)...

34. Матвей Елисеев (Россия) — 1.20,8 (2)...

37. Евгений Гараничев (Россия) — 1.30,2 (1)...

65. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.02,5 (2)