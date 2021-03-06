ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунРПЛ. ЦСКА обыграл «Ахмат», «Спартак» примет «Краснодар», «Рубин» сыграет с «Зенитом»
  • 15:54
    • Гол и ассист Рондона принесли ЦСКА победу над «Ахматом»
  • 19:28
    • «Лейпциг» разгромил «Фрайбург», «Байер» одолел гладбахскую «Боруссию»
  • 18:37
    • Чепчугов хочет работать тренером в ЦСКА
  • 18:25
    • «Ротор» и «Химки» победителя не определили
  • 17:35
    • Кокорин выбыл из строя из-за травмы
    Все новости спорта

    Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место, Латыпов стал 10-м

    Прочие Биатлон
    Француз Симон Дестье стал победителем мужского спринта на 8-м этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

    Симон Дестье
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симон Дестье

    Второй результат показал швед Себастьян Самуэльссон, замкнул тройку призеров немец Арнд Пайффер.

    Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, показавший десятый результат

    Биатлон. Кубок Мира. 8-й этап. Нове-Место (Чехия)
    Мужчины. Спринт 10 км

    1. Симон Дестье (Франция) — 22.58,0 (0)
    2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 2,4 (0)
    3. Арнд Пайффер (Германия) — 4,4 (0)
    4. Стурла Лагрейд (Норвегия) — 10,4 (1)
    5. Тарьей Бо (Норвегия) — 10,6 (1)
    6. Бенедикт Долль (Германия) — 14,5 (1)
    7. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 26,9 (2)
    8. Эмильен Жаклен (Франция) — 29,9 (1)
    9. Яков Фак (Словения) — 32,8 (0)
    10. Эдуард Латыпов (Россия) — 37,2 (1)
    11. Йоханнес Бо (Норвегия) — 38,5 (3)...
    16. Карим Халили (Россия) — 53,4 (0)...
    23. Александр Логинов (Россия) — 59,5 (1)...
    34. Матвей Елисеев (Россия) — 1.20,8 (2)...
    37. Евгений Гараничев (Россия) — 1.30,2 (1)...
    65. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.02,5 (2)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова поставит «Боруссию» на место?
  • «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Удержится ли «Барселона» на втором месте?
  • «Осасуна» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Ювентус» и «Лацио» устроят перестрелку?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.73
  • Экспресс дня 7 марта
  • Завтра в 19:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Осасуна — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Петр Ян — Алджамейн Стерлинг
  • Прочие
  • Завтра в 06:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.62
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному