Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место, Латыпов стал 10-м

Второй результат показал швед Себастьян Самуэльссон, замкнул тройку призеров немец Арнд Пайффер.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, показавший десятый результат
Биатлон. Кубок Мира. 8-й этап. Нове-Место (Чехия)
Мужчины. Спринт 10 км
1. Симон Дестье (Франция) — 22.58,0 (0)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 2,4 (0)
3. Арнд Пайффер (Германия) — 4,4 (0)
4. Стурла Лагрейд (Норвегия) — 10,4 (1)
5. Тарьей Бо (Норвегия) — 10,6 (1)
6. Бенедикт Долль (Германия) — 14,5 (1)
7. Кентен Фийон-Майе (Франция) — 26,9 (2)
8. Эмильен Жаклен (Франция) — 29,9 (1)
9. Яков Фак (Словения) — 32,8 (0)
10. Эдуард Латыпов (Россия) — 37,2 (1)
11. Йоханнес Бо (Норвегия) — 38,5 (3)...
16. Карим Халили (Россия) — 53,4 (0)...
23. Александр Логинов (Россия) — 59,5 (1)...
34. Матвей Елисеев (Россия) — 1.20,8 (2)...
37. Евгений Гараничев (Россия) — 1.30,2 (1)...
65. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.02,5 (2)