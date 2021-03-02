Йохауг победила в индивидуальной гонке на ЧМ

Йохауг преодолела дистанцию за 23 минуты 9,8 секунды.
Второе место заняла шведка Фрида Карлссон (+54,2 секунды), третье — еще одна представительница Швеции Эбба Андерссон (+1.06,9).
Лучшая из россиянок Татьяна Сорина стала пятой (+1.13,8). Наталья Непряева (+1.53,2) стала 12-й, Мария Истомина (+2.41,7) — 28-й, Юлия Ступак (+2.41,8) — 29-й.
Лыжные гонки
Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
Женщины. 10 км, свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23.09,8
2. Фрида Карлссон (Швеция) — 54,2
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 1.06,9
4. Джесси Диггинс (США) — 1.12,0
5. Татьяна Сорина (Россия) — 1.13,8
6. Шарлотте Калла (Швеция) — 1.16,3
7. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 1.25,8
8. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) — 1.41,0
9. Тереза Штадлобер (Австрия) — 1.42,2
10. Рита Лииза Ропонен (Финляндия) — 1.43,9
12. Наталья Непряева (Россия) — 1.53,2
28. Мария Истомина (Россия) — 2.41,7
29. Юлия Ступак (Россия) — 2.41,8