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    Йохауг победила в индивидуальной гонке на ЧМ

    Прочие Лыжи
    Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей индивидуальной гонки на 10 километров на чемпионате мира в Оберстдорфе.

    Тереза Йохауг
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    Тереза Йохауг

    Йохауг преодолела дистанцию за 23 минуты 9,8 секунды.

    Второе место заняла шведка Фрида Карлссон (+54,2 секунды), третье — еще одна представительница Швеции Эбба Андерссон (+1.06,9).

    Лучшая из россиянок Татьяна Сорина стала пятой (+1.13,8). Наталья Непряева (+1.53,2) стала 12-й, Мария Истомина (+2.41,7) — 28-й, Юлия Ступак (+2.41,8) — 29-й.

    Лыжные гонки
    Чемпионат мира. Оберстдорф, Германия
    Женщины. 10 км, свободный стиль

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23.09,8
    2. Фрида Карлссон (Швеция) — 54,2
    3. Эбба Андерссон (Швеция) — 1.06,9
    4. Джесси Диггинс (США) — 1.12,0
    5. Татьяна Сорина (Россия) — 1.13,8
    6. Шарлотте Калла (Швеция) — 1.16,3
    7. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 1.25,8
    8. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) — 1.41,0
    9. Тереза Штадлобер (Австрия) — 1.42,2
    10. Рита Лииза Ропонен (Финляндия) — 1.43,9
    12. Наталья Непряева (Россия) — 1.53,2
    28. Мария Истомина (Россия) — 2.41,7
    29. Юлия Ступак (Россия) — 2.41,8

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